Henrique Meirelles participa do quadro “Dois Dedos de Prosa” no Programa do Ratinho desta segunda-feira (19)

Nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, a partir das 22h45 - Foto: Gabriel Cardoso/SBT

Nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, a partir das 22h45, Ratinho recebe no quadro “Dois Dedos de Prosa”, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles para um bate-papo sobre: economia, crise no Brasil, recessão, sua possível candidatura a presidente do Brasil em 2018, reforma da Previdência, entre outros assuntos.





Henrique Meirelles também irá responder perguntas gravadas com a população nas ruas de São Paulo.