Henrique Martins conquista terceira medalha brasileira na Universíade

O nadador Henrique Martins conquistou nesta terça-feira (21) a terceira medalha brasileira na Universíade de Taipei, nos 50 metros borboleta. Com o terceiro melhor tempo, 23'54 (23 segundos e 54 centésimos), ele empatou com o ucraniano Andrii Khloptsov.

Em primeiro lugar, o também ucraniano Andrii Govorov marcou tempo de 22'90. Há apenas um mês, Govorov foi bronze no mundial de natação com 22'84 na mesma prova. O russo Andrey Zhilkin fez 23'40 e ficou com a prata da Universíade.

"Foi um dia bom para o Brasil", respondeu Henrique, ao saber que Bárbara Timo e Vinicius Panini também tinham subido ao pódio no judô.

Em seu segundo dia de finais da natação, o nadador brasileiro comemorou o resultado, mas demonstrou que queria mais.

"É sempre legal pegar uma medalha, é sempre positivo. Eu estava esperando um pouquinho mais. O tempo não foi muito bom, mas é importante estar no pódio pelo Brasil".

*O repórter viajou a convite da Confederação Brasileira do Desporto Universitário

