Hemosul precisa urgente de doações de sangue “O” negativo e positivo

O Hemosul alerta toda a população sul-mato-grossense sobre a necessidade de doação de todas as tipagens sanguíneas e com urgência de sangue para o tipo O negativo (O-) e O positivo (O+).

De acordo com a responsável pelo setor de Comunicação do Hemosul, Mayra Franceschi, os interessados em ajudar na recomposição dos estoques deste tipo sanguíneo devem comparecer às unidades de coleta.

A Rede Hemosul abastece todos os hospitais públicos e privados do Estado, assim há necessidade que as pessoas compareçam para realizar as doações de sangue. Também é solicitado para quem precisar fazer cirurgia eletiva peça para familiares e amigos que doem sangue para auxiliar na manutenção do estoque.

Lembrando que para doar sangue é preciso seguir algumas regras: estar munido com documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista. Os doadores precisam ter de 16 a 69 anos, pesar 55 kg ou mais e estar bem alimentado.

Informações sobre as unidades de coleta de Mato Grosso do Sul e horários de atendimento estão disponíveis no site.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)