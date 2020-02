Hemosul divulga cronograma de atendimento no período de carnaval

O período de carnaval é sempre crítico para os bancos de sangue devido ao aumento no número de acidentes nas estradas e às doenças dessa época do ano, como por exemplo, a dengue. Para reforçar os estoques e suprir a demanda, o Hemosul Coordenador divulga os horários de atendimento para os próximos dias de folia.

Nos dias 22 e 24 de fevereiro o atendimento será das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Na terça-feira, dia 25, não haverá expediente. Na quarta-feira de Cinzas o atendimento começará a partir da 1 hora da tarde e terminará às 4h30. E no dia 26 de fevereiro, quinta-feira as atividades voltam ao normal, ou seja, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde.

Para doar sangue é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos, e idade entre 16 e 69 anos.

A frequência de doação é diferente entre homens e mulheres. Doadores do sexo masculino podem visitar as unidades do Hemosul até quatro vezes ao ano, com um intervalo mínimo de dois meses, já as mulheres podem doar até três vezes durante o ano, com intervalo mínimo de três meses.

As unidades do interior do Estado acompanham o ponto facultativo decretado pelo Governo do Estado. Para mais informações sobre a doação de sangue em Mato Grosso do Sul acesse o site do Hemosul Coordenador www.hemosul.ms.gov.br.

O Hemosul Coordenador está localizado na avenida Fernando Correa da Costa, 1.304, Centro, em Campo Grande.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Edemir Rodrigues