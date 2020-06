Hemosul de Coxim reabre as portas para coleta de sangue

Próxima coleta será nos dias 6 e 7 de julho

Campo Grande (MS) – O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul anuncia a reabertura da unidade de Coxim para coleta de sangue. O atendimento será quinzenal, sempre na primeira e terceira semana de cada mês, mediante agendamento prévio e com foco nas tipagens sanguíneas com maior necessidade no período.

A crise do novo coronavírus provocou baixa nos estoques de sangue e a medida foi adotada não só para auxiliar no enfrentamento a pandemia, mas também para oportunizar que a população coxinense e da região, se una à corrente de solidariedade da doação de sangue no Estado.

Durante o Junho Vermelho – mês de incentivo à doação de sangue – o Hemosul promoveu duas coletas no formato piloto, que apresentaram resultados satisfatórios para reativação da unidade. Na primeira etapa realizada nos dias 8 e 9 de junho foram coletadas 51 bolsas de sangue e na segunda fase, nos dias 22 e 23 de junho, foram mais 56 bolsas coletadas.

Na avaliação da chefe do Hemosul Coxim, Salete Bell, a reativação do núcleo representa uma grande conquista. “Para a população do município e região esta é uma notícia maravilhosa! Muitos doadores esperavam ansiosos por isso. Chegaram a solicitar transporte da prefeitura para deslocamento até Campo Grande, onde estiveram e doaram, tamanha era a vontade de fazer o bem”, destaca.

A proposta de reabertura das unidades hemoterápicas que atualmente armazenam e distribuem está definida no Plano Diretor da Rede Hemosul-MS que pretende ampliar gradativamente para os outros núcleos no estado. O Hemosul reforça que levará em conta as particularidades de cada município, estudando todas as possibilidades e as parcerias necessárias para efetivação do projeto.

O Hemosul Coxim irá abrir para coleta de sangue a cada 15 dias, sendo sempre às segundas das 7h às 11h e das 13h às 17h e às terças-feiras das 17h às 11h, para atendimento aos doadores previamente agendados pelo núcleo. As bolsas coletadas irão atender a demanda da região e do Estado.

A próxima coleta será nos dias 6 e 7 de julho. Informações e agendamentos podem ser feitos pelos telefones 3291-2906 ou 3291-2524.

Mireli Obando, Subcom e Mayra Franceschi, Hemosul

Foto: Arquivo