Hemosul da Capital tem programação especial para comemorar os 30 anos de história

Campo Grande (MS) – O Hemosul – Hemocentro Coordenador, comemora neste mês de dezembro, 30 anos de história e para celebrar a data, realiza diversas ações na Capital e no interior do Estado.

Nesta quarta-feira (5.12), o órgão fará na Capital, às 19h, na avenida Fernando Correa da Costa, um show da dupla Jads e Jadson, embaixadores do evento, além da participação do projeto Som e Vida.

O evento, que é aberto ao público, é uma espécie de retribuição à parceria da população sul-mato-grossense. Segundo a coordenadora de comunicação do órgão Mayra Fransceschi o Projeto “Comemoração aos 30 anos do Hemosul” tem a intenção de homenagear os doadores de sangue, de médula, instituições apoiadoras da causa e pacientes salvos pela doação.

Além de Campo Grande, outras 12 ações estão programadas para acontecer no interior, onde o Hemosul possui unidades de coleta e/ou armazenamento de sangue, comemorando a presença da hemoterapia no Estado, uma rede 100% pública em Mato Grosso do Sul.

As próximas ações estão previstas para sábado (8.12) em Coxim, no domingo (9.12) em Campo Grande, onde haverá a 4ª Corrida, Caminhada e Pedal pela Vida Hemosul-MS (inscrições já encerradas), e na próxima semana em Três Lagoas (11.12), Paranaíba (13.12) e Aquidauana (18.12).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)