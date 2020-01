Hemosul convoca doadores de todas as tipagens sanguíneas

Campo Grande (MS) – Com estoques quase zerados, o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) está convocando os doadores de todo o Estado para auxiliarem na reposição de todas as tipagens sanguíneas. Segundo Mayra Franceschi – gerente de relações públicas do órgão, todas as unidades da Rede estão em estado de emergência.

O Hemosul é responsável pelo abastecimento de hospitais públicos e privados de todo Estado, portanto a necessidade de os doadores comparecerem as unidades de coleta é imediata.

Para doar sangue é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos.

Procure a unidade de coleta mais próxima, e faça sua doação. Informações como endereço, e horários de atendimento, estão disponíveis no endereço www.hemosul.ms.gov.br.

