Hemosul convoca doadores de sangue O positivo e negativo

Com estoques quase zerados, o Hemosul precisa com urgência de doadores de sangue dos tipos O positivo e O negativo. A doação é importante pois o local atende pacientes internados nos principais hospitais de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, os interessados em ajudar podem procurar o Hemosul de segunda a sexta-feira das sete da manhã às cinco da tarde, e aos sábados das sete ao meio dia.

Também é possível fazer a doação na Santa Casa, que funciona de segunda a quinta-feira das sete da manhã às onze, no período matutino, e a partir de uma às quatro da tarde, no período vespertino. Na sexta-feira, a coleta de sangue da Santa Casa é feita das 7h às 11h da manhã.

Para doar sangue é preciso estar munido de um documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista. Os doadores precisam ter entre 16 e 69 anos e com peso mínimo de 55kg.

Mais informações podem ser obtidas no telefone 3312-1500.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

