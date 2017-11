Hemosul convoca com urgência doadores de todas as tipagens sanguíneas

O Hemosul alerta toda a população sul-mato-grossense sobre a necessidade de doação de todas as tipagens sanguíneas. Mayra Franceschi, responsável pela comunicação do Hemosul, pede para que os interessados em ajudar na recomposição dos estoques compareçam às unidades de coleta.

Mayra explica que o banco de sangue também está sem estoque de plaquetas.

Informações sobre as unidades de coleta de Mato Grosso do Sul e horários de atendimento estão disponíveis no site www.hemosul.ms.gov.br.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)