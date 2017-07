Hemosul convoca com urgência doadores de sangue “O” Negativo

O Hemosul alerta toda a população sul-mato-grossense sobre a necessidade de doação de sangue “O” Negativo a pacientes internados em estado crítico. De acordo com Mayra Franceschi, responsável pela comunicação do órgão, os interessados em ajudar na recomposição dos estoques deste tipo sanguíneo devem comparecer às unidades de coleta.

“Nós estamos quase zerados. O sangue “O” Negativo fazia parte de um estoque estratégico, mas vários pacientes foram internados e nós precisamos retomar a margem de segurança”, explica.

O sangue “O” Negativo é importante quando não há tempo de descobrir o tipagem de uma vítima de acidente grave, por exemplo. Porém, os pacientes que necessitam com mais urgência, neste momento, possuem este tipo específico.

“É um sangue que chamam de doador universal porque atende a situações de emergência, até que se descubra o tipo certo da vítima. Mas no momento precisamos de doações para pacientes que são comprovadamente “O” Negativo”, lembra a responsável pela comunicação do Hemosul.

Doações

Para doar sangue é preciso ir até um dos pontos de coleta disponíveis munido de um documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar no mínimo 55 quilos, e estar bem alimentado.

Os doadores de sangue “O” Negativo podem comparecer, na Capital, ao Hemosul Coordenador, na Avenida Fernando Correa da Costa, 1304, Centro, de segunda à sexta das 7h às 17h, e sábado das 7h às 12h; Unidade Santa Casa, na Rua Eduardo Santos Pereira, 88, São Francisco, de segunda à quinta das 7h às 11h e 13h às 16h, e na sexta das 7h às 11h e 13h às 15h, e no Hospital Regional, na rua Engenheiro Lutherio Lopes, 36, Aero Rancho, de segunda à Sexta das 7h às 12h.

No interior os pontos de coleta estão em Dourados, na rua Waldomiro de Souza, 295, Vila Industrial; em Ponta Porã, na rua Sete de Setembro, s/n, Santa Isabel; em Três Lagoas, Rua Manoel Rodrigues Artez, 520, Colinos, e em Paranaíba, na rua Selma Martins de Oliveira, 335, Ipê Branco I.

Informações sobre as unidades de coleta de Mato Grosso do Sul e horários de atendimento estão disponíveis no site www.hemosul.ms.gov.br.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues

