Hemosul convoca com urgência doadores de sangue “O” negativo

O Hemosul alerta toda a população sul-mato-grossense sobre a necessidade de doação de sangue “O” Negativo pacientes internados em estado grave. De acordo com Mayra Franceschi, responsável pela comunicação do órgão, pede para que os interessados em ajudar na recomposição dos estoques deste tipo sanguíneo compareçam às unidades de coleta.

Mayra explica que o sangue “O” Negativo é importante quando não há tempo de descobrir o tipagem sanguínea de uma vítima de acidente grave, por exemplo. Mas ela lembra que os pacientes que necessitam da doação com mais urgência, neste momento, precisam deste tipo específico.

Informações sobre as unidades de coleta de Mato Grosso do Sul e horários de atendimento estão disponíveis no site www.hemosul.ms.gov.br.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

