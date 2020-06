Hemosul amplia horário do feriado e atendimento será em período integral na sexta

Campo Grande (MS) – Para manter o estoque estratégico e oferecer mais opções de horário para coleta de sangue aos doadores, o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul decidiu ampliar o atendimento do feriado de Corpus Christi.

Com a mudança, os atendimentos na unidade ficam suspensos apenas na quinta-feira (11.6). Embora seja ponto facultativo na sexta-feira (12.6), o atendimento será integral, das 7h às 17h. E no sábado (13.6) o atendimento será das 7h às 12h.

O Hemosul reforça que cada doação é capaz de salvar até quatro vidas, e que conta com a participação de toda sociedade na manutenção do estoque necessário para atender a rede de saúde do Estado. Todos os tipos de sangue são bem-vindos, em especial os tipos O- e O+, pois são os mais utilizados.

Para prevenir o contágio da Covid-19, o uso de máscaras passou a ser obrigatório nas unidades de atendimento da Capital e interior do Estado. Além da higiene redobrada em todas as áreas que o doador tem acesso, o Hemosul também passou a medir a temperatura do voluntário, e disponibiliza álcool para higiene das mãos.

A doação programada é uma forma de evitar a aglomeração de pessoas nas unidades. Os telefones para agendamento são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 ou pelo número de celular (67) 99298-6316.

Para doar, é preciso ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos. Doadores que tenham entre 16 e 17 anos, precisam estar acompanhados do responsável legal.

O Hemosul Coordenador fica na avenida Fernando Correa da Costa, 1304, no centro de Campo Grande. Para mais informações acesse www.hemosul.ms.gov.br .

Mireli Obando, Subcom

Foto: Arquivo