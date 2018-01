Helicoptero desativado estava parado e foi arrastado do heliponto para o estacionamento - Reprodução / TV Globo

A RedeTV divulgou nota nesta quinta-feira, 25, informando que o helicóptero que atende ao jornalismo do canal estava desligado no heliponto, de grandes dimensões e homologado para 12 toneladas, quando um temporal na quarta-feira, 24, o arrastou para cima do estacionamento e derrubou ainda árvores de 40 anos. Não houve feridos e a situação foi normalizada.