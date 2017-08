Helicóptero cai próximo aos conflitos em Charlottesville e mata dois policiais

Um helicóptero caiu próximo a cidade de Charlottesville, no estado de Virgínia (EUA), matando dois policiais. O local foi palco de conflitos neste sábado entre manifestantes supremacistas brancos e opositores, que deixaram ao menos um morto e 19 feridos.

De acordo com autoridades, a queda do helicóptero ocorreu algumas horas depois de um carro atropelar uma multidão de manifestantes. O acidente tem sido associado com os protestos violentos, embora a ligação não tenha sido confirmada.

Corinne Geller, porta-voz da Polícia do Estado de Virgínia, disse que o piloto e um passageiro foram mortos no acidente com o helicóptero.

Segundo o prefeito da cidade, os atos de hoje foram equivalentes a atos de terrorismo. Fonte: Associated Press

Veja Também

Comentários