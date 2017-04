Helicóptero cai na região oceânica de Niterói

Um helicóptero caiu no mar na Praia de Itacoatiara, em Niterói (RJ), na noite desta quarta-feira, dia 12. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h40.

Não havia, por volta das 20h, informações sobre feridos. A princípio, duas pessoas estariam na aeronave.

Os bombeiros e a Polícia Militar (PM) permaneciam neste horário no local realizando o resgate e trabalhavam com uma equipe de mergulho e com o grupamento marítimo.

De acordo com a rádio CBN, chovia forte na hora do acidente. As fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro chegaram a fechar o Aeroporto Santos Dumont por alguns minutos nesta quarta-feira.

Veja Também

Comentários