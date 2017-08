Havan entrega 16 mil reais da Campanha Troco Solidário ao Cotolengo Sul Matogrossense

O valor representa a arrecadação da Campanha Troco Solidário Havan no primeiro semestre de 2017, nas lojas da Havan do município / Divulgação

A Havan realizou na quarta-feira, (16), na filial Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande, a entrega do cheque simbólico de 16 mil reais à diretoria do Centro Cotolengo Sul Matogrossense. O valor representa a arrecadação da Campanha Troco Solidário Havan no primeiro semestre de 2017, nas lojas da Havan do município.

Segundo o diretor da instituição, Valdeci Marcolino, o valor será utilizado para a criação de uma sala de telemarketing para receber doações de todo o Brasil.

De janeiro a junho de 2017, a ação registrou a arrecadação de aproximadamente 1 milhão e 500 mil reais e auxiliou 75 entidades nas cidades em que a Havan está presente. E a campanha continua. Desde julho, novas instituições estão sendo beneficiadas e a arrecadação segue até dezembro deste ano.

A Campanha do Troco Solidário foi instituída em 2010, com o objetivo de converter em doação, os centavos de troco dos clientes no pagamento de suas compras nas lojas Havan. O diretor-presidente da Havan, Luciano Hang, diz que a campanha é uma forma da empresa, seus colaboradores e clientes retribuírem às entidades e aos seus voluntários, pelo trabalho realizado nas comunidades. “É com muito prazer que entregamos estes valores para as entidades”, finaliza.

Veja Também

Comentários