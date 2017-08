Harvey atinge Louisiana hoje, cinco dias depois de chegar ao Texas

A tempestade tropical Harvey atingiu a região sudoeste do Estado norte-americano de Louisiana na manhã desta quarta-feira, cinco dias depois de chegar ao Texas na forma do furacão mais violento a afetar os EUA em 13 anos.

A expectativa é que a tempestade avance e traga fortes chuvas a Louisiana, antes de se encaminhar para Arkansas, Tennessee e partes de Missouri.

"À medida que essa coisa se mover mais para o interior durante o dia, será o fim do começo", disse o porta-voz do Centro Nacional de Furacões dos EUA e meteorologista Dennis Feltgen. "O Texas irá finalmente terá uma chance de superar a inundação, à medida que esse sistema se retirar".

Por enquanto, o nível de precipitação registrado está próximo do recorde dos EUA para uma tempestade tropical. As chuvas em Cedar Bayou, perto de Mont Belvieu, no Texas, chegaram a 132 centímetros. O recorde atual é de 133 centímetros, causado pelo ciclone tropical Hiki no Havaí, em 1950, antes de o território passar a integrar os EUA.

Já o número de pessoas mortas pelo Harvey chegou a pelo menos 18, segundo autoridades e familiares das vítimas. As três últimas mortes foram confirmadas no fim da noite de ontem. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários