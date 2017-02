Harker, do Fed, condiciona altas dos juros em 2017 a desempenho da economia

O presidente da filial de Filadélfia do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Patrick Harker, afirmou nesta terça-feira que será apropriado aplicar três aumentos nas taxas de juros em 2017 "assumindo que as coisas continuem no caminho", em referência à melhora da economia, mas não especificou em quais meses as altas deveriam ocorrer.

Harker, que é membro votante do Comitê Federal para o Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), disse que os dirigentes do banco central estão começando a ver um "movimento convergente" da inflação anual em direção à meta de 2% e que ele espera que a inflação atinja a meta "no final deste ano ou no início do próximo".

"O que significa que estamos essencialmente no nosso objetivo", disse ele em comentários preparados para discurso na Universidade de Temple. Harker é um dos vários funcionários do Fed que falam nesta semana antes da reunião dos dias 14 a 15 de março. Ele disse a repórteres, após um discurso no dia 21 de fevereiro, que o Fed poderia olhar para aumentos das taxas já em março.

Vários de seus colegas também têm sinalizado a próxima reunião como uma possível oportunidade para aumentar as taxas novamente. O Fed elevou as taxas em dezembro para um intervalo entre 0,50% e 0,75%, o segundo aumento das taxas em quase uma década. Nas previsões apresentadas em dezembro, os funcionários projetaram que a taxas subiriam para 1,4% até o final de 2017, o que implica três aumentos este ano.

Harker disse que, com a inflação quase na meta de 2%, a taxa de desemprego abaixo de sua estimativa de onde deveria estar no longo prazo, "nosso trabalho agora é manter a terra e manter as condições adequadas para o crescimento econômico". Fonte: Dow Jones Newswires.

