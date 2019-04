Hanseníase diagnostica 78 novos casos em Mato Grosso do Sul

Em um mês, a Carreta da Saúde capacitou 494 profissionais e atendeu 1.191 pacientes em Mato Grosso do Sul. Por meio do projeto “Roda-Hans: Carreta da Saúde-Hanseníase”, o Estado diagnosticou, nos dois primeiros meses deste ano, 78 novos casos de hanseníase no Estado.

A gerente técnica do programa estadual, Geisa Poliane de Oliveira fala sobre o objetivo do projeto e quais municípios que participaram da ação. Ela também fala como pode ser feito o tratamento da Hanseníase.

Atualmente Mato Grosso do Sul apresenta 598 casos em tratamento para hanseníase, e ao longo dos anos vem atingindo a meta de cura de 75% dos casos diagnosticados, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: SES