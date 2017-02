Hamas nomeia integrante de seu braço militar como novo líder na Faixa de Gaza

O Hamas nomeou nesta segunda-feira Yehiyeh Sinwar, um graduado membro do braço armado do grupo palestino, como seu novo líder na Faixa de Gaza. Sinwar foi libertado por Israel em 2011 em uma troca de prisioneiros e é considerado uma das figuras mais linha-dura do grupo militante.

Uma autoridade do Hamas confirmou a nomeação, sob condição de anonimato. Sinwar substitui Ismail Haniyeh, que era primeiro-ministro do governo do Hamas em Gaza após o grupo tomar o controle de todo o território, em 2007.

Desde a libertação de Sinwar por Israel, ele construiu seu poder no secreto braço militar do grupo. Acredita-se que ele tenha ordenado a execução de um importante rival no ano passado, em uma luta por poder. Fonte: Associated Press.

