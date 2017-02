Haitianos vão receber 54 toneladas de alimentos doados por brasileiros

A campanha Alimente a Esperança vai encaminhar 54 mil toneladas de alimentos doados por brasileiros para o Hiti. Hoje (13), voluntários ligados à Associação e Fraternidade São Francisco na Providência de Deus iniciaram os trabalhos de acondicionamento das doações em conteineres, que sairão do país em navio rumo ao Haiti, no próximo sábado (18).

O objetivo das doações é atender e aliviar o sofrimento e a fome do povo haitiano, principalmente a parcela mais pobre, que vive em condições miseráveis e de abandono desde o terremoto que assolou o país em 2010.

No ano passado, o país ainda não havia se recuperado da destruição de 2010 quando foi novamente devastado pela passagem do furacão Matthew, que deixou cerca de mil mortos e 62 mil haitianos desabrigados. Atualmente, muitas pessoas ainda vivem em condições totalmente adversas, muitos em tendas improvisadas e sem receber alimentação.

As doações serão acondicionadas em dois conteineres e transportadas de navio, em uma viagem que deve levar mais de 20 dias até o Haiti, segundo Éder Lima, um dos coordenadores da equipe de arrecadação de alimentos.

“Ao levantarmos junto à população local as principais necessidades, a resposta foi imediata: comida. Segundo a população, gêneros alimentícios era a principal carência do povo, que estava com fome e muitos inclusive morrendo por falta de alimentação adequada”, disse.

O coordenador da campanha, Frei Paulo Batista, falou sobre a importância de dar continuidade à mobilização: “apesar de os brasileiros darem uma demonstração de amor e solidariedade ao próximo, a situação do povo do Haiti é muito desoladora. Esses alimentos renovarão a esperança do povo haitiano por uma vida melhor. Portanto, precisamos continuar essa sensibilização”, defendeu.

Doações

As doações de alimentos não perecíveis podem ser feitas em qualquer paróquia ou diretamente no Hospital São Francisco na Providência de Deus, que fica na rua Conde de Bonfim, 1.033, na Tijuca. Doações em espécie também são aceitas. Os depósitos devem ser feitos em nome da Caritas – Arquidiocese do Rio.

Desde 2011, a Associação e Fraternidade São Francisco na Providência de Deus mantém no Haiti um projeto missionário que leva alimentação e atendimentos de saúde e educação para a população local.

Atualmente, mais de 650 pessoas são assistidas diariamente na Missão, além de quase 200 famílias que recebem cestas básicas. Semanalmente, médicos e enfermeiros atendem crianças e gestantes, que levam para casa os medicamentos necessários ao seu tratamento.

A missão no Haiti também distribui diariamente cerca de dois mil pães, enriquecidos com uma multimistura que ajuda a combater a desnutrição. “O pão substitui o Té, um biscoito feito de barro que os haitianos usavam para enganar a fome”, lembra um dos responsáveis pela Missão no Haiti, Frei Gabriel Alves.

Há cerca de cinco meses, a Associação inaugurou um novo Centro de Nutrição, com capacidade para realizar até 60 atendimentos simultâneos. O espaço recebeu o nome da Dra. Zilda Arns, pediatra brasileira que fundou a Pastoral da Criança e que morreu no Haiti, onde estava em missão humanitária quando houve o terremoto atingiu a capital do país, Porto Príncipe

