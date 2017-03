Habib's afasta funcionários investigados por agredir menino

O Habib's anunciou o afastamento de dois funcionários investigados pela polícia por agredir o adolescente João Victor Souza de Carvalho, de 13 anos, que morreu na noite de domingo, 26, perto da unidade da Avenida Itaberaba, na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte. A decisão aconteceu após a divulgação de imagens de câmeras de segurança que mostram o garoto desacordado, sendo arrastado e jogado no chão. A investigação apura se o menino morreu por causa das agressões.

As investigações estão no 28º DP (Freguesia do Ó). Os policiais já não têm mais dúvidas de que João Victor foi agredido e de que a versão apresentada por um gerente e um supervisor da unidade do Habib's não são verdadeiras. Eles afirmaram que o menino estava com um pedaço de pau ameaçando clientes e correu após ser repreendido.

