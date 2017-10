Há uma semana em operação, Escola Segura, Família Forte intensifica segurança escolar

- Divulgação

O Programa Escola Segura, Família Forte – lançado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) – começou a realizar nesta semana rondas ostensivas e preventivas em 60 escolas municipais e estaduais da Capital. Ao todo são 20 policiais militares em cinco viaturas, que atendem exclusivamente o programa, executado em parceria com as secretariais estadual e municipal de Educação.

A comunidade escolar confirma que mudanças já podem ser notadas após a primeira semana dos trabalhos, pela relação de confiança que está sendo estabelecida entre a polícia e a comunidade escolar.

“Nós professores e diretores acreditamos na interligação que existe no segmento família, escola e segurança. Os nossos alunos estão vendo os policiais como amigos, e com a esperança de um ambiente escolar melhor. Acreditamos que se a escola está em paz à família também está. E se escola está segura a comunidade estará segura”, disse a diretora-adjunta da Escola Estadual Hercules Maymone, Luellydiane Mussi Martins, onde estudam mais de 1.500 alunos.

A opinião do diretor Claudemir Carvalho, da Escola Municipal Nerone Maiolino, localizada no Jardim Vida Nova, é semelhante. A unidade de ensino conta com 1.630 alunos da pré-escola à Educação de Jovens e Adultos (EJA) e funciona nos três turnos.

“A presença constante dos policiais vai proporcionar mais tranquilidade para os pais, porque inibe a presença de pessoas estranhas nas redondezas e que possam ter más intenções”, pontuou o diretor, ao receber pela primeira vez os policiais responsáveis pela ronda escolar.

Além do policiamento nos três turnos de aulas, o Escola Segura, Família Forte conta também com uma vertente pedagógica que terá início nesta segunda-feira (23).

O programa foi elaborado com a finalidade de coordenar as ações de todos os projetos de prevenção já existentes na área da segurança pública, como: Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd), Projeto Bom de Bola, Bom na Escola, Banda Mirim, Projeto Reação, Centro Educativo de Múltiplas Atividades de Trânsito (CEMATRAN), Projeto Florestinha, Bombeiros do Amanhã, Polícia Civil – Prevenção e Educação, Dicas de Segurança, Delegado Teen, Cidadão do Amanhã, Guerreiros Sem Farda, Polícia Civil – Você Muda o Mundo e outros.

Para a aluna do nono ano Gabriela Dias da Silva, de 12 anos, que veio de Dourados para a Capital, a presença de policiais juntamente com as atividades dos programas de prevenção ajudará os estudantes a sentirem mais seguros, além contribuir com o trabalho da direção e coordenação da escola.

“Saber que os policiais estarão todos os dias perto da gente é maravilhoso, principalmente a possibilidade de participar novamente dos programas prevenção como o Proerd, que ajuda a conscientizar os jovens dos prejuízos das drogas”, declarou Gabriela, que estuda na Escola Municipal Nerone Maiolino.

A realização de mais esse programa da segurança pública demonstra que esta tem sido uma prioridade do Governo do Estado, que está investindo mais R$ 115 milhões através do MS Mais Seguro. Em sua quarta etapa, o programa já resultou na entrega de mais de 600 viaturas, armamentos e equipamentos de segurança. Os investimentos contemplaram também a promoção e capacitação de mais de quatro mil militares.

Regiane Ribeiro – Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Fotos: João Garrigó