Há um novo senso de otimismo em relação ao Brexit, diz premiê britânica

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou nesta segunda-feira que há um novo sentimento de otimismo sobre as negociações da saída da Grã-Bretanha da União Europeia e insistiu que o acordo preliminar firmado na sexta-feira passada tem dado um novo ímpeto nas discussões.

May se reuniu com seu gabinete nesta segunda-feira antes do discurso na Câmara dos Comuns, onde informará aos legisladores sobre o acordo alcançado na sexta-feira com a União Europeia, que abarca os principais pontos do divórcio.

O acordo inclui os direitos dos cidadãos que serão afetados pelo Brexit, bem como as obrigações financeiras da Grã-Bretanha com a UE e o estabelecimento de uma fronteira aberta entre as duas Irlandas.

É previsto que os líderes dos 27 países-membros da UE ratifiquem o acordo nesta semana, o que proporcionará às negociações do Brexit avançarem em temas relacionados com o comércio e com a cooperação em matéria de segurança.

"É claro que nada está acordado até que tudo esteja acertado", afirmou May, em comunicado. "Porém está dado, creio, um novo sentimento de otimismo nas práticas e em verdade espero que confirmemos os acordos que apresentamos ao Conselho Europeu no final de semana." Fonte: Associated Press.