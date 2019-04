Há mais de 40 horas, Rio segue em estágio de atenção

Há mais de 40 horas, o município do Rio de Janeiro segue em estágio de atenção em decorrência do temporal que atingiu a cidade, provocando dez mortes. A previsão do sistema Alerta Rio é que ainda pode ter chuva forte logo mais à noite.

“Há previsão de chuva moderada, podendo ser forte em pontos isolados e de forma rápida, diminuindo a intensidade a partir da madrugada de quinta-feira (11)”, informa o sistema Alerta Rio.

Pelo comunicado do serviço de alerta, a tendência é que nos dias 12 e 13 ocorra chuva fraca a moderada isolada a partir do fim da tarde devido à atuação de áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera.

Áreas fechadas

A Avenida Niemeyer e a Estrada do Alto da Boa Vista, na zona sul, permanecem fechadas por medida de segurança devido aos riscos de deslizamento de pedras e encostas.

Há áreas parcialmente interditadas, como a Avenida Visconde de Albuquerque, na Gávea, o Mergulhão Billy Blanco, na Barra da Tijuca e a Avenida Engenheiro Souza Franco, na comunidade da Muzema, em Jacarepaguá.