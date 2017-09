Há mais coisas para acontecer com Coreia do Norte além de sanções, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que as sanções aprovadas ontem no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas foram "outro passo muito pequeno". Segundo ele, porém, o regime de Pyongyang pode sofrer novas punições. As sanções "não são nada em comparação com o que em última análise terá de ocorrer", apontou.

Trump falou durante encontro na Casa Branca com o primeiro-ministro da Malásia, Najib Abdul Razak. No encontro, o líder americano disse que a Malásia comprou entre US$ 10 bilhões e US$ 20 bilhões em jatos da Boeing e motores da General Electric.

