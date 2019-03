Guia Lopes da Laguna recebe curso de Organização de Eventos Públicos e Cerimonial

Curso oferecido pela Escolagov qualificou servidores públicos de cinco municípios da região de Guia Lopes da Laguna.

Campo Grande (MS) – Servidores de Guia Lopes da Laguna, Bonito, Jardim, Nioaque e Bela Vista receberam semana passada, o curso de qualificação e aperfeiçoamento em “Organização de Eventos Públicos e Cerimonial”. A iniciativa foi viabilizada pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), por meio da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov).

De acordo com o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Junior, a oferta do curso no interior do Estado atende ao cronograma voltado à municipalização das iniciativas da Escolagov. “Temos atendido municípios que manifestaram interesse em qualificar seus servidores e que, em contrapartida atendam aos servidores do Estado, que eventualmente integram órgãos onde os cursos são realizados”, destaca.

Na mesma linha, Roberto Hashioka, secretário da SAD reforça que a formação e qualificação de servidores é ampliada quando acontece nos municípios do interior. “É uma forma de garantir ao servidor que atua no interior de MS, o acesso aos cursos presenciais da Escolagov. Assim, também promovemos cidadania, desenvolvimento profissional e por consequência, a melhoria dos serviços públicos”, afirma.

Também integram a grade de cursos presenciais da Escolagov no mês de março, as formações em “Redação Oficial”, destinada aos servidores da Agesul, “Oficina de Atualização dos Pades”, “SQL para iniciantes”, “Siconv avançado”, e “Administração Pública”, exclusivo para os gestores da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

Texto: Elaine Paes – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Arquivo / SAD