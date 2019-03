Guia Lopes completa 81 anos e Felipe destaca parceria com município

Felipe parabeniza a cidade e reforça seu comprometimento em continuar ajudando no desenvolvimento de Guia Lopes e região.

O deputado estadual Felipe Orro esteve presente em mais um aniversário da emancipação político-administrativa no município de Guia Lopes da Laguna, que completa nesta terça-feira (19), 81 anos da história de sua fundação. Em anos de trabalho prestado na região, Felipe ressalta a importância dos investimentos destinados por meio de suas emendas.

“Quero desejar um ano de muito sucesso para o município. Que Deus continue abençoando este chão, esta cidade, protegendo a todos, para que possamos ter muito a comemorar. Não é só um momento de festa, mas de muito trabalho. Tem muita coisa a ser feita, conte com o deputado Felipe Orro para estar sempre aqui, ajudando a nossa querida Guia Lopes”, parabeniza.

A parceria de Felipe com a Prefeitura e Câmara Municipal em Guia Lopes é constante. Através dela, o parlamentar destinou recursos investidos na Saúde, Educação e Assistência Social, o que possibilitou melhorias em diversas entidades, entre elas estão a Associação Cultural Domingos Romero Neto e a Associação de Proteção a Criança e Adolescente - Prof. Leonor Barbosa Flores.

Durante o evento, a prefeitura homenageou José Francisco Lopes, militar do Exército Brasileiro que lutou na Guerra do Paraguai, nome este dado ao município como forma de reconhecimento às viagens que realizou defendendo o território e desbravando toda a região até a fronteira do país vizinho.

Considerado um dos heróis da guerra, Guia Lopes faleceu de cólera no dia 27 de maio de 1867, depois de percorrer 52 quilômetros, a poucos dias da travessia do rio Miranda, que era o último obstáculo antes do objetivo final. Foi enterrado no local, que veio a ser o município que o homenageou, passando a se chamar Guia Lopes da Laguna, onde foi construído o Monumento Histórico.

O município foi fundado em 19 de maio de 1938 e emancipado em 14 de maio de 1946. Em 1977, Guia Lopes da Laguna passou a integrar o atual estado de Mato Grosso do Sul.