Guerrilha das Farc se transformará em movimento político a partir de setembro

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) anunciaram nesta segunda-feira que, a partir de 1º de setembro, se converterão em um movimento político legal, após permanecerem mais de 50 anos na clandestinidade.

Um dos máximos dirigentes da guerrilha, Carlos Lozada, confirmou a notícia em entrevista coletiva, mas não especificou quantos integrantes haverá no novo movimento nem como ele se chamará. "É preciso esperar as conclusões da nossa última reunião plenária a partir de 27 a 30 de agosto", comentou.

Outro dos principais dirigentes das Farc, Iván Márquez mostrou-se preocupado com o assassinato de vários membros do grupo, após ter sido firmada em novembro a paz com o governo do presidente Juan Manuel Santos. Segundo ele, seis guerrilheiros das Farc que haviam recebido indulto foram assassinados após deixarem as prisões, quando tinham ido visitar parentes.

Até o momento, as autoridades não se pronunciaram sobre as denúncias. Há mais de um mês, as Farc entregaram mais de 7 mil armas a 450 observadores internacionais da Organização das Nações Unidas em 26 zonas rurais do país. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários