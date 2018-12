Guatemala pede que EUA esclareçam morte de menino de 8 anos

O governo da Guatemala enviou hoje (27) uma nova nota diplomática aos Estados Unidos. No documento, que foi encaminhado ao secretário de Estado, Mike Pompeo, as autoridades guatemaltecas pedem investigação e esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte de Felipe Gómez, de 8 anos, no Novo México.

"Uma nota foi enviada novamente ao secretário de Estado para investigar a morte da criança, como foi feito com a menina anterior [Jakelin Caal] que morreu e recentemente [seus restos mortais] acabaram de chegar à Guatemala", disse a minista dos Negócios Estrangeiros da Guatemala, Sandra Jovel.

A chanceler afirmou que o Ministério das Relações Exteriores faz uma série de procedimentos para a repatriação dos restos mortais do menor. Segundo ela, o cônsul da Guatemala em Del Rio, no Texas, Tkandi Paniagua, apresentou um pedido de autópsia "porque é muito importante para conduzir pesquisas e especificar a causa da morte" da criança.

Sandra Jovel acrescentou que eles mantêm uma comunicação constante com o pai do menino de 8 anos nos Estados Unidos e também com a mãe na Guatemala, e eles estão recebendo o respectivo apoio. A ministra informou que a criança e o pai entraram nos Estados Unidos em El Paso, no Texas, em 18 de dezembro e que no dia seguinte a criança foi transferida para o Centro de Migração.

A chanceler afirmou que o menino teve uma forte tosse e febre, então foi levado para o hospital e depois de um check-up ele recebeu alta. Mas, segundo ela, "ficou pior e eles o levaram de volta ao hospital, onde ele infelizmente morreu". Em 8 de dezembro, a também guatemalteca Jakelin Caal , de 7 anos, morreu, que havia migrado com o pai para os Estados Unidos, morreu. Ela estava sob a proteção da Patrulha da Fronteira quando a morte dela ocorreu.

*Com informações da AGN, agência pública de notícias da Guatemala.