Guarulhos confirma morte de mais dois macacos por febre amarela

Cerca de 3,5 milhões de doses de vacina contra a febre amarela foram enviadas ao Brasil pelo Grupo de Coordenação Internacional para Fornecimento de Vacinas - Arquivo/OMS/ONU

A prefeitura de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, confirmou hoje (26) a morte de mais dois macacos em razão de febre amarela. Os testes foram realizados pelo Instituto Adolfo Lutz. Ao todo são três mortes recentes de macacos na cidade devido à doença.

O primeiro macaco morto por febre amarela foi encontrado no pesqueiro localizado na Estrada dos Veigas, no bairro do Marmelo, em 28 de novembro. No dia 10 de dezembro, mais um animal morto apareceu na região do bairro Cabuçu e, no dia seguinte, outro macaco foi encontrado no Parque Estadual da Cantareira.

Mais de 240 mil pessoas foram vacinadas preventivamente contra a febre amarela em Guarulhos. A Secretaria de Saúde do município recomendou que a população mantenha distância de áreas de mata e procure a vacina em uma das 27 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade.

Os endereços e telefones dos postos de vacinação contra a febre amarela estão no site da prefeitura de Guarulhos.