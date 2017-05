Guardas civis entram em confronto com grupo de moradores da Cracolândia em SP

Um grupo de moradores da Cracolândia, área central de São Paulo, e homens da Guarda Civil Metropolitana (GCM) entraram em confronto no início da tarde de hoje (10). O caso ocorreu quando a corporação atendia ao chamado de uma ocorrência de roubo no local.

Em reação à ação da GCM, os manifestantes fizeram uma barricada ateando fogo em objetos, na altura do número 100 da Alameda Dino Bueno, no bairro Santa Cecília. A Polícia Militar foi acionada e faz reforço do monitoramento no local. Ainda não há informações de feridos. A ocorrência foi registrada no 77º Delegacia de Polícia Militar.

