Guarda revolucionária do Irã promete aumentar poder nuclear após ameaça dos EUA

A Guarda Revolucionária do Irã prometeu acelerar o programa de mísseis do país após "insultos contra a nação iraniana" feitos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo a agência de notícias local Tasnim. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, a corporação garante que irá expandir sua influência no Oriente Médio e qualifica o líder americano como "estúpido".

A guarda islâmica declarou ainda que os planos de Trump de impor sanções à corporação eram indicativos da "raiva do papel efetivo que o exército desempenha na região". De acordo com a corporação, a postura de Washington revelou ainda que "os EUA e Israel falharam em seus planos do mal para redefinir as fronteiras regionais e prejudicar as nações muçulmanas".

Na última semana, Trump retirou o aval dos EUA ao acordo firmado entre potências nucleares e o Irã em 2015. O presidente americano ameaçou abandonar o pacto caso Teerã não seja impedido de desenvolver mísseis balísticos intercontinentais. Em seu discurso, o republicano se referiu ao governo do país persa como uma "ditadura", um "regime fanático" que provoca "morte, destruição e caos" ao redor do mundo.

Em resposta, nesta quarta-feira, o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, disse que se os EUA romperem o acordo, "o Irã vai destruí-lo".