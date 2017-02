Guarda Municipal prende 5 pessoas e apreende 3 adolescentes em blocos no Rio

A Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) prendeu cinco pessoas e apreendeu três adolescentes acusados de furtos em diferentes blocos de carnaval que desfilaram na cidade nesse fim de semana. Ontem (19), guardas municipais foram acionados por foliões do Bloco da Preta, no centro, porque um grupo com seis jovens estaria praticando furtos de celulares e cordão. A equipe impediu o linchamento, prendeu dois rapazes e apreendeu um adolescente. Os outros três conseguiram fugir.

Ainda no dia de ontem, na Banda da Barra, uma equipe da GM-Rio apreendeu um jovem de 17 anos que roubou o cordão de um homem de 50 anos na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. O rapaz estava sem documentos, escondeu o cordão da vítima na boca e foi levado para a 16 ª Delegacia de Polícia (DP), na Barra da Tijuca, onde a ocorrência foi registrada.

No sábado (18), guardas atuavam no Bloco Imaginô, Agora Amassa, no Leblon, onde foliões acusaram uma mulher de ter furtado celulares. Ao ver a equipe, a mulher de 46 anos, tentou fugir, mas foi alcançada e presa com seis telefones. Ela foi conduzida para a 14ª DP (Leblon), juntamente com três vítimas. Uma quarta vítima foi acionada para buscar o aparelho na delegacia. No Bloco Simpatia é Quase Amor, guardas detiveram, por volta das 19h30 de sábado, um adolescente de 17 anos, que furtou o celular de uma turista italiana, de 39 anos.

Na Praia de Ipanema, dois jovens, de 21 e 20 anos, foram detidos após roubar um cordão de ouro e um celular de um turista de São Paulo, na altura da Rua Teixeira de Mello (Posto 8). Os acusados e a vítima foram levados para a 14ª DP (Leblon), onde foi verificado que os dois já tinham passagem por roubo. Na delegacia, mais duas vítimas, turistas peruanas, chegaram acompanhadas de um guarda municipal porque também tiveram o cordão de ouro roubado na orla. Elas reconheceram os dois acusados. A ocorrência foi registrada na Delegacia Especial de Apoio ao Turista (Deat).

No Parque Madureira, na zona norte da cidade, uma equipe da Guarda Municipal apreendeu um adolescente de 15 anos, ainda na tarde de sábado, acusado de agredir e tentar furtar o celular de um jovem de 19 anos. O adolescente estava acompanhado de mais dois, que agiam nas proximidades da Nave do Conhecimento, mas eles fugiram com a chegada dos guardas.

Segundo a corporação, no fim de semana, 533 veículos foram multados por estacionamento irregular em diversos blocos e pontos da orla da cidade, sendo a maioria na zona oeste. Nos pontos de folia, 195 carros foram rebocados, sendo 88 no sábado e 107 nesse domingo.



