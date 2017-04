Guarda Municipal intensifica rondas na região do Asilo São João Bosco

A Guarda Civil Municipal vai intensificar as rondas no entorno do Recanto São João Bosco (Asilo) para contribuir com a segurança do local, que por diversas vezes foi alvo de invasões.

O chefe da base da guarda na região do Bandeira, G. Augusto, se reuniu nesta manhã com o presidente do asilo, Gersino José dos Anjos, para assegurar a parceria.

Gersino disse que a entidade é vulnerável a invasões devido ao alto índice de marginalidade na região do Tiradentes, onde está localizado o Asilo São João Bosco. Para resolver o problema, uma guarnição da Guarda Municipal será deslocada todos os dias, em horários alternados, para fazer as rondas, principalmente no período noturno.

