Guarda Municipal do Rio recebe mil pistolas de eletrochoque

A prefeitura do Rio de Janeiro entregou hoje (17) mil pistolas de eletrochoque à Guarda Municipal (GMRio), visando modernizar e capacitar as operações. Ao todo, dois mil dispositivos elétricos foram comprados por R$ 9,47 milhões.



Segundo a prefeitura, as armas não letais provocam imobilização temporária e serão utilizadas para proteger a sociedade.

"Eu gostaria que a nossa Guarda Municipal usasse essas armas com segurança, com respeito. Que a nossa guarda sempre pense em qual situação usar e que cause menos danos", afirmou o prefeito Marcelo Crivella.

Até o momento, 60 agentes já passaram por treinamento para capacitação de manuseio do equipamento.

Para a comandante Tatiana Mendes, da Guarda Municipal, o dispositivo representa um avanço nas operações.

"Nossa arma de choque é mais um instrumento, de menor potencial ofensivo, que ajudará nossos guardas municipais no dia a dia. Dar a eles os equipamentos necessários para se proteger e proteger o cidadão é essencial", disse.

*Estagiária sob supervisão de Vitor Abdala