Guarda Municipal de Campo Grande auxilia trabalho de cidades do interior

Dois representantes de cidades do interior do estado vieram em Campo Grande conversar com o Secretario Especial de Segurança e Defesa Social / Divulgação

Nesta semana , dois representantes de cidades do interior do estado vieram em Campo Grande conversar com o Secretario Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, e obter informações sobre porte de arma letal; criação da Secretaria Municipal de Segurança e criação da Guarda Civil Municipal.

O diretor da Agência Municipal de Segurança Pública (Ageseg) de Corumbá, comandante Jorge De Castro (oficial da Marinha do Brasil), acompanhado do tenente-coronel PM Freitas e do soldado PM Paulo Vitor, em visita a Campo Grande, a pedido do Prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha, estiveram na secretaria para se informar sobre os meios legais para a capacitação e uso de armamento letal pela Guarda Civil. Na oportunidade o Secretário informou todo o processo necessário para os servidores da Guarda Civil e autorização de uso de armamento concedido pela Policia Federal.

O diretor relatou que o município tem interesse em trabalhar com operações integradas e patrulhamentos preventivos, para maior segurança das pessoas e dos prédios públicos de Corumbá, como ocorre na Capital. Eles, inclusive, estão estudando a criação da Secretaria Municipal de Segurança em Corumbá. Ao final da reunião, Valério se comprometeu a repassar todas as informações necessárias para capacitação da Guarda Civil de Corumbá.

Aquidauana

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aquidauana, Ênio Penajo, acompanhado de mais três vigias, estiveram na tarde desta quinta-feira (16) pediram auxílio para criação da guarda municipal.

O secretário orientou alguns pontos necessários para esta criação e se colocou à disposição do município para criação da guarda, bem como de toda estrutura para a gerência desses servidores.

Valério foi o criador das duas primeiras Secretarias Municipais de Segurança do MS sendo a primeira em Ponta Porã e a segunda em Campo Grande, onde hoje é o atual Secretário.

Veja Também

Comentários