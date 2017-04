Guarda Civil Municipal realiza segunda etapa do curso de armamento

A Guarda Civil Municipal Iniciou na quinta-feira 27 de abril, a segunda etapa do curso de armamento, no Estande de Tiro Coronel Quito, localizado na saída para Rochedinho. O curso que está sendo realizado é uma continuação da primeira etapa ocorrida em dezembro de 2016.

O Secretário Especial de Segurança Pública e Defesa Social, Valério Azambuja, destaca que o módulo dois, e o avançado, que terão mais 244 tiros. “Dessa forma os guardas municipais cumprem a grade curricular exigida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, e as exigências da Polícia Federal. Este curso terá continuidade na próxima semana”.

Os Guardas que estão participando do curso já atuam armados, por ter aprovação nas primeiras etapas do curso, que regulamenta o uso de arma de fogo em serviço. O treinamento e a grade horária da Guarda Civil Municipal é similar ao dado às outras forças de segurança. Assim, o treinamento deles está equiparado às Polícias do Brasil.

Segundo o instrutor de tiro Lourenço Gaidarji, O GCM que não passar pelo curso não será habilitado para usar a arma de fogo em serviço. “O Guarda que estiver trabalhando armado irregularmente responderá nas esferas criminal e administrativa”, conclui.

