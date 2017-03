Guarda Civil Municipal é a primeira do país a fazer curso da Policia Federal

A Guarda Civil Municipal de Campo Grande foi a primeira do país a receber treinamento especifico de curso de On Road, Off Road, Direção Defensiva, Ofensiva e Evasiva ministrado por policiais federais.

O curso foi dado para diversas instituições de segurança pública, como: Guarda Civil Municipal, Policia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros Militar. A Instrução contou com aulas teóricas (no auditório da Policia Federal) e práticas (em zonas urbanas e rurais).

Secretário Especial de Segurança e Defesa Social Valério Azambuja ressalta a importância da integração das instituições e a capacitação dos guardas municipais.

“Além da integração entre as Instituições da Guarda Civil Municipal e da Policia Federal, a capacitação teve por objetivo dotar os servidores da Guarda de conhecimentos técnicos para o cumprimento de suas devidas obrigações. A técnica devidamente assimilada será bastante útil na condução de viaturas e veículos oficiais”, ressalta.

Participante do curso, o guarda civil municipal Viana, ressalta a que o curso vem para melhorar as atividades de rotina. “O curso vem contribuir muito no nosso dia a dia, nas ações operacionais”.

Já o instrutor Everson Souza, da Policial Federal, conta que também aprendeu muito com a guarda. “Nós procuramos trabalhar com as forças amigas, pois assim se torna uma via de mão dupla. Não só ensinamos, mas aprendemos muito com esses profissionais”, finaliza.

Veja Também

Comentários