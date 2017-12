Guarda Civil é capacitada pelo Exercito Brasileiro para Grupo de Pronta Intervenção

A Guarda Civil Municipal passou, na última semana, por capacitação do Exército Brasileiro para a efetivação do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) reunindo um contingente de guardas civis que receberam orientações teóricas e práticas. O Grupo de Pronta Intervenção terá como missão auxiliar as instituições de Segurança Pública em ações específicas e, preventivamente, nas áreas invadidas do município, auxiliar as gerências operacionais no cumprimento de ordens de serviço da Guarda Civil Municipal, patrulhamentos ostensivos e preventivos em praças e locais estratégicos. Caberá ao GPI, ainda, a realização de operações conjuntas com instituições de segurança pública nas esferas estadual e federal.

A parte teórica foi ministrada pelo Guarda Civil Municipal, Jair Viana com o tema “Regimento Interno do GPI”, pelo delegado, Bruno Urban que falou sobre o “Estatuto da Criança e do Adolescente”. Já o secretário-adjunto da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência, Luciano Martins discorreu sobre as “Noções de Direito Penal” e o “Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014).

O coronel QOPM, Emerson de Almeida pontuou sobre a disciplina “Policiamento Comunitário” e a Procuradora do Estado de Mato Grosso do Sul, Claudia Elaine Paniago destacou as disciplinas “Direitos Humanos Frente aos Grupos Vulneráveis” e “Ética, Direitos Humanos e Cidadania”. A parte teórica foi encerrada com o delegado Wellington de Oliveira, que apresentou as questões referentes ao “Estatuto do Desarmamento (Lei n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003).

Prática

A parte prática foi ministrada pela 9ª Companhia de Guardas do Exército Brasileiro. Os participantes tiveram informações sobre “Operações de Garantia da Lei e da Ordem” apresentadas pelo Major Maurílio. As temáticas “Participar de uma Operação de Controle de Distúrbios (OCD) ”, “Demonstração OCD” e “ Recebimento da Missão, Planejamento e Treinamento para Participar de Uma Operação de Garantia da Lei e da Ordem” foram apresentadas pelo 2º Tenente Oliveira.

Já o 2º Sargento Torres, 3º Sargento Leonam e 1º Sargento Iraque destacaram o temas: “Participar de uma Operação de Controle de Distúrbios (OCD)”. Para encerrar o treinamento, os guardas civis participaram de ações coordenadas pelo 2º Sargento Torres e 3º Sargento Leonam que destacaram o conhecimento das principais características do armamento e da munição não letal.