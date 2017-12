Guarda Civil atua em projetos de prevenção ao uso de drogas em unidades de internação de jovens

As palestras são realizadas por meio de uma parceria com a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) e Subsecretaria de Políticas para a Juventude. - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Superintendência de Ações Preventivas ao Uso de Drogas (SAPUD) da Guarda Municipal de Campo Grande realizou palestras nesta quarta-feira (13) com o tema “Prevenção e Combate às drogas” para os jovens de unidades de internação.

As unidades Educacional de Internação (Unei) Dom Bosco e de Internação Feminina Estrela do Amanhã foram as escolhidas para participar do projeto Comunidade Segura com a Guarda Amiga.

O Projeto tem a missão de promover os direitos humanos e implantar a cultura de paz na sociedade, através do trabalho de prevenção com jovens e adolescentes. As palestras são realizadas por meio de uma parceria com a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) e Subsecretaria de Políticas para a Juventude.

De acordo com o Superintendente do SAPUD Ronnie Gonzaga o projeto é de suma importância para se aproximarem mais com a população. “Tendo em vista que somos uma corporação fardada, este tipo de projeto vem ao encontro de uma tendência nacional que é a policia comunitária, os agentes de segurança mais próximo da população, ainda mais com o trabalho de prevenção com jovens que serão o nosso futuro”, ponderou.