Grupos entram em confronto na França antes do comício de Le Pen

Confrontos violentos eclodiram no local onde aconteceria um comício da candidata de extrema-direita à presidência da França, Marine Le Pen, na cidade de Ajaccio, na Córsega.

De acordo com a BFM TV, nacionalistas córsicos apareceram no comício de Le Pen, neste sábado, e entraram em confronto com os apoiadores de extrema-direita de Le Pen, antes de serem retirados pela segurança. A agitação atrasou o comício em uma hora e o evento foi transferido para outro local.

O diretor da campanha de Le Pen, David Rachline, tuitou mais tarde que um grupo separado havia entrado em confronto com a polícia no lado de fora do local. Le Pen é uma das favoritas a vencer as eleições francesas. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários