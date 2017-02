Grupos da República Dominicana pedem para que a ONU investigue caso Odebrecht

Grupos civis da Republicana Dominicana apresentaram mais de 312 mil assinaturas, nesta quarta-feira, exigindo que o governo crie uma comissão independente para investigar possíveis subornos pagos pela Odebrecht e permita que especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) ajudem com as investigações.

"O povo dominicano tem razões de sobra para desconfiar do ministério público", disse María Teresa Cabrera, ex-diretora do sindicato de professores, após entregar a carta com as exigências do grupo no Palácio Nacional, junto com uma certificação com as firmas reconhecidas chamada "livro verde para o fim da impunidade".

Segurando faixas com os dizeres "prisão aos corruptos da Odebrecht e a seus sócios dominicanos", dezenas de pessoas vestidas de verde se manifestaram em frente à sede do governo. Fonte: Associated Press.

