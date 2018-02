Grupo Zahran adquire TV Anhanguera por R$ 700 Milhões

Grupo Zahran adquire TV Anhanguera - Reprodução

A imprensa de Goiás repercutiu essa semana que a Organização Jaime Câmara foi vendida, em uma operação sigilosa, para o Grupo Zahran, no valor de R$ 700 milhões.

A Organização Jaime Câmara é detentora da TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo em Goiás e Tocantins, Jornal O Popular, Jornal Daqui, rádio CBN, radio executiva FM e do Portal G1 em Goiás.

O comprador é o grupo Centro Zahran, dono das afiliadas da Globo em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e também dono da Copagaz. Entrariam no negócio inclusive os imóveis. E segundo as informações, não há interesse no jornal O Popular.

Com faturamento estimado de US$ 350 milhões, o império empresarial de Zahran é o maior do Centro-Oeste brasileiro.