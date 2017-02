Grupo Transportando Ideias decide pela criação da Frente Parlamentar do TRC

Durante o encontro do CONET&Intersindical, que aconteceu nos dias 9 e 10 de fevereiro em Rio Quente (GO), o Grupo Transportando Ideias (TI), maior fórum da América Latina de empresas de Transporte Rodoviário de Cargas (TRC), decidiu pela criação de uma Frente Parlamentar do setor.

A primeira reunião ficou agendada para a segunda quinzena de março em Brasília e contará com a participação de parlamentares que apoiarão as demandas do TRC no Congresso Nacional.

Para o presidente do Setlog/MS, Cláudio Cavol, este é mais um importante passo dado no sentido de fortalecer o seguimento. "Essa ideia foi amadurecida ao longo dos meses e sentimos a necessidade de formamos uma bancada dentro do Congresso Nacional para defender as demandas do TRC. Conseguimos, por meio do fórum de discussões, mapear os gargalos que tem prejudicado a retomada econômica das empresas de transporte", explica Cavol.

A formação de uma frente parlamentar forte é o que fará com que as mudanças necessárias não apenas para o TRC, mas também para a economia do país possam ser agilizadas e implementadas de maneira eficaz, gerando empregos e desburocratizando a criação de novos empreendimentos.

