Grupo religioso de Bahrein visita Israel

Um grupo inter-religioso do Bahrein está em Israel a visita, em meio à turbulência causada pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital.

A viagem do grupo ocorre depois que dois rabinos dos EUA disseram que o rei de Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, acredita que o boicote de longa data a Israel pelos países árabes deve se encerrar.

Membros do grupo disseram à The Associated Press no domingo que sua viagem deve ser vista como não política e insistiu que a nação permita liberdade de religião.