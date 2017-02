Grupo quer Largo da Batata sem tapumes

Moradores da região do Largo da Batata, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, lançaram abaixo-assinado online para pedir que a Prefeitura remova do local os tapumes que foram instalados para a realização do carnaval de rua.

O pedido, que contava com pouco mais de 400 assinaturas até a noite de terça-feira, 22, foi organizado pelo movimento A Batata Precisa de Você. Segundo o grupo, o fechamento da praça com tapumes de placas metálicas, com poucas e estreitas saídas, pode colocar em risco os participantes nos eventos na região, como o carnaval. "Procuramos a Prefeitura Regional de Pinheiros, mas achamos que um abaixo-assinado reforçaria nossa demanda", disse a publicitária Mariana de Toledo Marchesi, de 32 anos, uma das organizadoras do protesto.

Resposta. O prefeito regional de Pinheiros, Paulo Mathias, afirmou que vai analisar nesta quarta-feira, 23, o pedido feito pelo grupo para retirar tapumes da praça, mas antecipou que a prioridade da Prefeitura na região é garantir a segurança de moradores e foliões no carnaval.

"A demanda é legítima e nós vamos avaliá-la. Mas antes de tudo vamos primar pela segurança das pessoas. Os tapumes estão espalhados pelo Largo da Batata, próximos de estabelecimentos comerciais, à roda gigante instalada ali, para podermos dimensionar a circulação das pessoas e garantir a segurança nos eventos." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

