Grupo protesta contra Bolsonaro em frente à residência oficial de Netanyahu

Cerca de 30 manifestantes fazem ato contra o presidente Jair Bolsonaro, que está em visita a Israel, em frente à residência oficial do primeiro-ministro, Binyamin Netanyahu, em Jerusalém. Do lado de dentro, os líderes do governo estão em reunião.

A informação foi obtida por jornalistas que estão em uma sala agregada à residência por meio das redes sociais. Alguns profissionais da imprensa tentaram sair para ver a manifestação, mas foram proibidos pela organização. Os jornalistas passaram por um rigoroso esquema de segurança, com revista de equipamentos, detecção de resíduos e várias perguntas pessoais e profissionais que demorou duas horas.

Os manifestantes seguram alguns cartazes em mãos. Em um deles pode se ler "Bolsonaro Envergonha". Há também algumas bandeiras do movimento LGBT e pelo menos um deles veste uma camiseta com o desenho do rosto de Marielle Franco. Um dos manifestantes chega a dizer em hebraico que Bolsonaro é persona non grata no país.