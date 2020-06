Grupo Pereira lamenta morte de diretor da Rede Angeloni

Roberto era diretor da Rede Angeloni de Supermercados que atua há 55 anos em Santa Catarina e Paraná - (Foto: Divulgação)

O Grupo Pereira divulgou uma nota de pesar, lamentando a morte do empresário Roberto Angeloni, 50, que morreu no final da manhã de hoje (28) após se envolver em um grave acidente na BR-101 em Biguaçu (SC). Ele estava em uma Mercedes Benz, com placas de Criciúma, e se envolveu em uma colisão com um veículo Ford Ranger.

Confira a nota, onde o Grupo Pereira lamenta o ocorrido:

“O Grupo Pereira expressa profundo pesar pelo falecimento de Roberto Angeloni, diretor da Rede Angeloni de Supermercados. Roberto, que era nosso amigo, deixa uma contribuição enorme para o segmento. Que Deus dê forças à família e amigos nesse momento de tamanha dor.”

Roberto era diretor da Rede Angeloni de Supermercados que atua há 55 anos em Santa Catarina e Paraná, atualmente com 26 lojas. A rede foi fundada em maio de 1958 pelos irmãos Antenor e Arnaldo Angeloni em Criciúma, no sul de Santa Catarina.