Grupo Pereira inaugura mais uma loja de farmácia em Santa Catarina

Mais agora do que nunca, estamos vivendo um momento onde a saúde deve ser prioridade. Em meio a diversas opções e visando melhor atender à necessidade do paciente, o Grupo Pereira continua seguindo com o compromisso de ampliar o acesso da população quando o assunto é qualidade. Amanhã (1º), terá a inauguração da mais nova frente de negócios do Grupo Pereira, a rede de farmácias SempreFort. Chegando no mercado com preços acessíveis e com a qualidade de atendimento sempre de primeira, a próxima cidade que vai receber a mais nova loja será Lages (SC). Na quinta (2), as lojas de Chapecó, Criciúma e Palhoça, ganham a nova identidade.

As quatro unidades das farmácias SempreFort funcionam anexas às lojas do Fort Atacadista e oferecem um mix de mais de 5.300 itens, entre medicamentos, perfumaria, dermocosméticos e correlatos. O horário de atendimento é das 7h às 22h de segunda-feira a sábado, e das 8h às 21h aos domingos.

Somente na nova loja em Lages, a SempreFort gerou oito novos empregos diretos, sendo quatro farmacêuticos, em uma loja ampla e moderna que ocupa a área de 103,7 m2. São dois caixas para finalizar as compras. Além da variedade de itens, em todas as unidades SempreFort há serviços farmacêuticos disponíveis ao público: teste de glicemia, aplicação de injetáveis e aferição da pressão arterial. "Com a entrada da quarta farmácia, em Lages, redefinimos nossa nova marca que tem o conceito alinhado ao Fort: de estar sempre próxima para cuidar das necessidades dos nossos clientes e também de garantir preços justos", diz Aline Zarouk, diretora de marketing e digital do Grupo Pereira.

Lages será a próxima cidade a receber a novidade

A partir desta quarta-feira, durante tempo limitado, ofertas especiais de inauguração, com preços imbatíveis tanto em medicamentos quanto nas demais classes de produtos à venda nas quatro lojas da SempreFort. "Para os catarinenses é mais uma opção de compra, agora também no ramo farmacêutico, trazendo preços justos, qualidade no atendimento e uma grande variedade de itens, além da comodidade e segurança de estarem anexas ao Fort Atacadista, com amplo estacionamento", adianta Gilberto Oliveira, diretor nacional de operações do Fort Atacadista.

Prevenção é saúde - Em função da pandemia da Covid-19, as farmácias SempreFort seguem à risca todas as medidas de higiene e segurança determinadas pelos órgãos competentes, tais como: limitação da quantidade de clientes no interior da loja, para respeitar o distanciamento social; álcool em gel na entrada da farmácia; higienização constante de cestas; uso obrigatório de máscaras pelos clientes e colaboradores; uso de "face shield" (máscara protetora de acrílico) para reforçar a proteção dos profissionais. "Estamos tomando todos os cuidados do protocolo de segurança e os nossos clientes serão bem acolhidos, sentindo-se seguros e confortáveis", afirma Célia Oliveira, gerente regional da Rede de Farmácias SempreFort.

Facilidade no pagamento - Outra vantagem de escolher a Farmácia SempreFort para as suas compras de itens de higiene e beleza e medicamentos é o parcelamento em até 6 vezes sem juros para quem efetuar o pagamento com o Vuon Card, o cartão de crédito do Fort Atacadista, que pode ser feito logo na entrada do atacarejo. A facilidade é válida para parcelas mínimas de R$ 30,00. Para compras com os demais cartões de crédito é possível parcelar em até 4 vezes, também com parcelas mínimas de R$ 30.